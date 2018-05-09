Павел Погребняк приехал поддержать «Тосно» в финале Кубка России

Форвард «Тосно» Павел Погребняк, который сейчас восстанавливается после травмы, приехал в Волгоград поддержать своих партнеров по команде в финале Кубка России. В решающем матче клуб из Ленинградской области сыграет с курским «Авангардом». Игра состоится 9 мая на новом стадионе «Волгоград Арена».

Погребняк прибыл в расположение своего клуба на костылях. Повреждение он получил в полуфинале Кубка страны, где «Тосно» выбил из турнира столичный «Спартак» в серии пенальти. Травма российского форварда оказалась довольно серьезной — в этом сезоне он уже не сможет помочь своей команде на поле.

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