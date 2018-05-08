Путь в высший свет

Завтра в Волгограде состоится финал Кубка России по футболу. За второй по значимости трофей страны поборются команды «Тосно» из Ленинградской области и «Авангард» из Курска. Победитель может сыграть в следующем сезоне в групповом турнире Лиги Европы. Таким образом, впервые за долгое время Россию в этом соревновании может представить клуб из низшей лиги.

«Тосно» сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) и рискует напрямую вылететь в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). «Авангард» в свою очередь выступает в ФНЛ уже несколько последних лет, находясь в середине таблицы — за один тур до конца сезона курская команда идет на 11-м месте.

— Настрой на финал у нас, конечно, боевой, — сказал «Известиям» вратарь «Тосно» Давид Юрченко. — Ребята понимают, что для многих этот матч может стать самым важным во всей футбольной карьере. Добраться до финала способна далеко не каждая команда, не всем это удается.

«Тосно» в нынешнем сезоне запомнился экспертам и болельщикам яркой игрой в матчах с лидерами чемпионата. Так, в летней выездной игре против «Локомотива» команда Дмитрия Парфенова нанесла первое поражение (2:0) новому чемпиону страны. В сентябре «Тосно» играл дома против «Спартака». В середине первого тайма коллектив из Ленинградской области оказался в меньшинстве из-за удаления защитника Виталия Шахова. Красно-белые воспользовались этим и повели в счете 2:0. Однако в последние пять минут встречи голы Антона Заболотного и Евгения Маркова позволили тосненцам спасти матч.

— Опыт игры в высшем эшелоне российского футбола сыграет на руку «Тосно» в финале, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев. — Команда Парфенова на равных боролась с лучшими клубами РФПЛ, и футболисты уже имеют хорошую практику игры на высоких скоростях и с высоким уровнем единоборств. Это дает им серьезное преимущество перед клубом из Курска.

Зимой «Тосно» покинули два его лидера. Антон Заболотный был продан в петербургский «Зенит», а Евгений Марков - в московское «Динамо». Частично их смог заменить лучший бомбардир Кубка УЕФА-2008 Павел Погребняк, забивавший голы почти в каждом матче весны. Однако травма, полученная им в апрельском полуфинале со «Спартаком» («Тосно» выиграл в серии пенальти 5:4 после ничьей 1:1 в основное время), лишила команду основного форварда. Это привело клуб к серии неудач в РФПЛ и попаданию в зону вылета.

— Не думаю, что наша борьба за выживание в РФПЛ повлияет на финал. Это отговорки в пользу слабых, — сказал Давид Юрченко. — Кубок и чемпионат — это совершенно разные турниры. Но в обоих мы ставим перед собой максимальные задачи. Пока есть возможность, будем биться до последней капли пота.

Главным достижением «Авангарда» в нынешнем сезоне стала победа в 1/16 финала Кубка России над ЦСКА. Армейцы привезли в Курск не самый сильный состав, и подопечные Хасанби Биджиева сумели оказать красно-синим сопротивление. В результате «Авангард» со счетом 1:0 победил в дополнительное время.

— Я бы не стал в предстоящем матче делить команды на фаворитов и аутсайдеров, — продолжил Давид Юрченко. — «Авангард» — хороший, сплоченный, боевой коллектив уровня ФНЛ. Они пропагандируют закрытый футбол, но при этом умеют организовывать быстрые контратаки. Мы играли с ними на сборах и примерно понимаем, что они из себя представляют. Нас ждет тяжелый матч, в котором не стоит ждать открытого футбола. Многое может решиться на стандартах или в контратаках.

В связи с финансовыми проблемами, включающими в себя задолженности по выплате зарплат и премиальных, «Тосно» может не попасть в европейский чемпионат даже в случае победы в Кубке России. Все будет зависеть от решения РФС и УЕФА по итогам процедуры лицензирования на следующий сезон.

— Бумажная волокита нас никак не касается — в клубе есть соответствующие органы, которые занимаются этими вопросами, — заметил Давид Юрченко. — Мы же должны играть и биться за трофей. Не стоит обращать внимание на все, что пишут и говорят. Конечно, есть некие нервы и эмоции, попытки на нас надавить, но на команду это никак не влияет, потому что впереди финал, в котором каждый хочет победить.

По мнению Бориса Игнатьева, не самая статусная афиша финального матча в Волгограде не помешает командам порадовать зрителей.

— Оба коллектива были лучше других на предыдущих стадиях Кубка России, поэтому заслужили право принять участие в решающей встрече, — сказал специалист «Известиям». — Возможно, «Тосно» и «Авангарду» не будет доставать мастерства, но уверен, что команды продемонстрируют бойцовские качества, волю к победе и не оставят болельщиков равнодушными.

Год назад Кубок России в седьмой раз выиграл московский «Локомотив», сравнявшись по этому показателю с ЦСКА. В турнире три раза побеждали «Спартак» и «Зенит», по одному разу — «Торпедо», «Динамо», «Терек», «Рубин» и «Ростов».

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