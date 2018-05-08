Центр дистанционного сопровождения детей в Пскове отремонтируют за 1,5 млн

Центр дистанционного сопровождения детей с особенностями в развитии в Пскове планируют отремонтировать за 1,5 млн рублей. На данный момент идет процедура заключения контракта с подрядчиком.

Порядка 1,5 млн потратят на капитальный ремонт помещений в отделении ранней помощи «Лим-по-по», в котором находится Центр дистанционного сопровождения детей с особенностями в развитии.

В настоящее время специалисты центра оказывают помощь 116 детям и их семьям. Также они проводят консультации для педагогов из разных школ области, сообщает Псковское агентство информации.

В этом же здании будет размещаться ресурсный центр сопровождения детей с расстройством аутистического спектра и их семей. Отделение ранней помощи «Лим-по-по» — одно из подразделений Центра лечебной педагогики. В этом центре оказывают помощь детям в возрасте от четырех лет. Не так давно в нем были открыты еще четыре группы для малышей.