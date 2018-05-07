Иркутская область получит 65,6 млн рублей на создание «Кванториума»

Иркутская область получит 65,6 млн рублей из федерального бюджета на создание детского технопарка «Кванториум». Постановление об этом подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина РФ.

В 2018 году в Иркутской области планируют создать детский технопарк «Кванториум». Под реализацию проекта будет выделено четыре помещения общей площадью 230 кв. м, а осенью этого года он примет первых 100 детей и подростков. Первыми начнут работу несколько направлений: геоквантум, IT-квантум, hi-tech-квантум, промышленный дизайн, сообщает ИА IrkutskMedia.

Иркутский «Кванториум» является совместной разработкой Восточно-Сибирской железной дороги и правительства Иркутской области. Технопарк будет оснащен самым современным оборудованием. Как рассказала министр образования региона Валентина Перегудова, «Кванториум» является уникальным проектом по развитию инженерных кадров.

В общей сложности планируется создать 12 «Кванториумов» в разных регионах страны. На эти цели было выделено порядка 870 млн рублей. Предполагается, что в каждом технопарке на постоянной основе будет обучаться более 800 детей и около 3 тыс. будут участвовать в различных мероприятиях.