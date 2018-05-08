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Известного казахского банкира задержали у башен «Москва-Сити»

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Фото: iz.ru
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Известного казахского банкира Жомарта Ертаева, который подозревается в хищении многомиллионных сумм, задержали возле одной из башен бизнес-центра «Москва-Сити».

По некоторым данным, его давно пытались поймать, но не могли установить местонахождение.

В последнее время Ертаев возглавлял один из крупных операторов кабельного ТВ, а также консультировал коммерческий банк.

Преступления, в которых его подозревают, были совершены несколько лет назад, в период его работы топ-менеджером Альянс банка, указывает телеканал РЕН ТВ.

19 апреля арестовали бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова. Его подозревают в присвоении и растрате.

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