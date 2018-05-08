Сезонный рабочий застрелил главу местной администрации в Турции

В Турции в результате вооруженного нападения погиб глава местной администрации района Ешильгёльджюк провинции Нигде Хаккы Шенгюль. Подозреваемый сдался полиции.

Стрельбу в здании местной администрации открыл сезонный рабочий Серкан Т. Что послужило мотивом нападения — неизвестно.

Шенгюль, являвшийся членом правящей Партии справедливости и развития Турции, получил четыре огнестрельных ранения. Чиновника доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь, передает телеканал NTV.

В настоящий момент турецкая полиция ведет расследование. По одной из версий, Серкан Т. совершил нападение на чиновника из-за проблем с работой.