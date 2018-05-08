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Валютная биржа отреагировала на слова Путина об «отрыве от доллара»

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Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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На валютных торгах Московской биржи во вторник, 8 мая, курс рубля замедлил снижение к доллару. По оценкам экспертов, это произошло после заявления президента России Владимира Путина о необходимости «отрывать от доллара» отечественную экономику.

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До высказывания президента курс доллара составлял 63,41 рубля, после — 63,33 рубля. То есть доллар по расчетам «на завтра» подешевел на 8 копеек, констатирует «РИА Новости». 

Парламентарии, выступавшие ранее 8 мая на пленарном заседании Госдумы по обсуждению кандидатуры премьер-министра, говорили о необходимости прекращения привязки цен и расчетов к доллару. Глава государства в своем выступлении согласился с этим. При этом он отметил, что монополия доллара ненадежна и опасна.

Президент России Владимир Путин после инаугурации, состоявшейся накануне, подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Глава государства ранее поручил правительству за ближайшие шесть лет обеспечить вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира и увеличение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности.

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