Макрон пообещал ветерану противостоять «левакам-политикам»

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал противостоять «левакам-политикам». Это заявление он сделал в ответ на просьбу ветерана Второй мировой во время общения на улице Парижа.

Видеоролик с записью этого диалога опубликовало французское интернет-издание CNews. Разговор идет с использованием грубых сленговых выражений.

«Не будьте тряпкой перед этими леваками-политиканами, которые не хотят ничего делать!» — предупреждает ветеран главу государства.

«Не беспокойтесь, смотрите, как я буду действовать!» — отвечает Макрон.

"Soyez très ferme avec ces gauchos qui ne veulent que foutre la merde" : les conseils d'un vétéran à #Macron lors de la cérémonie du #8mai pic.twitter.com/xjqh9vey4C — CNEWS (@CNEWS) 8 мая 2018 г.

8 мая во Франции отмечается День Победы — из-за разницы часовых поясов момент подписания капитуляции нацистской Германией по парижскому времени приходится именно на эту дату.

Ровно год назад — 7 мая 2017 года — во Франции прошел второй тур президентских выборов, на котором одержал победу Макрон. Во втором туре политик противостоял лидеру крайне правых Марин Ле Пен. Французские СМИ подводят итоги первого года правления президента.

Нынешний президент Франции выдвигался от собственной партии «Вперед, республика!», которая позиционирует себя как центристская. Полное название парторганизации — «Ассоциация за обновление политической жизни».

В период с 2006 по 2009 год Макрон состоял в Социалистической партии Франции, которая считается левоцентристской.

7 мая Макрон заявил, что выступает за стратегический диалог с РФ, отметив, что это необходимо для решения международных кризисов.