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Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

«Победа была принесена силой оружия и силой духа нашего народа. А сила духа во многом определяется тем, как Церковь формирует личность и воздействует на духовный мир», — сказал он на церемонии.

Предстоятель Русской православной церкви поздравил с праздником Победы солдат роты почетного караула, передает во вторник, 8 мая, ТАСС.

Он выразил надежду, что российские воины «способны защитить Отечество наше от любого внешнего врага».

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