Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

«Победа была принесена силой оружия и силой духа нашего народа. А сила духа во многом определяется тем, как Церковь формирует личность и воздействует на духовный мир», — сказал он на церемонии.

Предстоятель Русской православной церкви поздравил с праздником Победы солдат роты почетного караула, передает во вторник, 8 мая, ТАСС.

Он выразил надежду, что российские воины «способны защитить Отечество наше от любого внешнего врага».