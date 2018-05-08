Памятник Марине Цветаевой откроют в Москве

В столичном районе Строгино откроют памятник поэтессе Марине Цветаевой работы Зураба Церетели. Об этом сообщили в пресс-службе автора скульптуры.

Торжественное открытие монумента пройдет 14 мая в 15:00 на территории школы №1619 имени Марины Цветаевой. Памятник высотой около 2 м выполнен из бронзы. Поэтесса изображена сидящей на постаменте с цветком в руке, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что Зураб Церетели создал памятник за свой счет после того, как ученики и директор школы имени поэтессы написали ему письмо с просьбой о создании скульптуры. Распоряжение об установке монумента подписал мэр Москвы Сергей Собянин 14 марта 2018 года.

В церемонии открытия памятника примут участие внучка Анастасии Цветаевой, хранитель ее архива Ольга Трухачева, литературовед, историк, основатель и экс-директор Дома-Музея писательницы Эсфирь Красовская, нынешний директор музея Елена Жук и директор школы №1619 Диана Соколова. После окончания церемонии учеников школы пригласят на бесплатную экскурсию по Дому-музею поэтессы.

В сентябре 2018 года в столичном парке «Сокольники» установят памятник Сергею Третьякову.