Вспышка бешенства зафиксирована среди домашних оленей в Якутии

Четвертую вспышку бешенства выявили специалисты в Якутии. Вирусное заболевание распространяется среди домашних северных оленей в Усть-Янском районе.

На исследование было направлено четыре пробы головного мозга животных. Во всех четырех выявлен вирус бешенства. В связи с ситуацией в Усть-Янском районе установлен карантин, пишет YakutiaMedia.

На время карантина в муниципалитете запрещен вывоз домашних животных и отлов диких животных.

Ранее бешенство зафиксировали в Анабарском районе. Волк пришел в населенный пункт и начал нападать на собак. А в Нижнеколымском районе бешенство выявили у домашних северных оленей.