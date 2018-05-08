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Вспышка бешенства зафиксирована среди домашних оленей в Якутии

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Четвертую вспышку бешенства выявили специалисты в Якутии. Вирусное заболевание распространяется среди домашних северных оленей в Усть-Янском районе.

На исследование было направлено четыре пробы головного мозга животных. Во всех четырех выявлен вирус бешенства. В связи с ситуацией в Усть-Янском районе установлен карантин, пишет YakutiaMedia.

На время карантина в муниципалитете запрещен вывоз домашних животных и отлов диких животных.

Ранее бешенство зафиксировали в Анабарском районе. Волк пришел в населенный пункт и начал нападать на собак. А в Нижнеколымском районе бешенство выявили у домашних северных оленей.

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