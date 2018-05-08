Telegram обжаловал решение Верховного суда выдать ключи шифрования ФСБ

Представители Telegram обжаловали решение Верховного суда России, который признал законным приказ ФСБ предоставить ведомству ключи для расшифровки электронной переписки пользователей.

В апелляционной инстанции адвокат Рамиль Ахметгалиев попросил полностью отменить решение ВС, передает ТАСС. По мнению защитника, приказ ФСБ № 432 от 19 июля 2016 года принят с превышением полномочий. Более того, он дает внесудебную возможность контролировать переписку неопределенного круга лиц, что может угрожать безопасности граждан.

13 апреля Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram на территории России. Telegram заблокировали за отказ руководства компании предоставить ФСБ ключи шифрования. По информации ведомства, теракт в метро Санкт-Петербурга планировали именно в мессенджере Telegram.