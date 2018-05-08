Гипнотизер ограбил кассиров супермаркета в Екатеринбурге

Полиция Екатеринбурга ведет поиски грабителя, который загипнотизировал кассиров супермаркета и похитил всю выручку. Об этом сообщили 8 мая в пресс-службе городского УМВД.

По словам работников магазина, мужчина попросил разменять 100 рублей. После недолгого разговора продавцы добровольно отдали ему почти 25 тыс. рублей. Прийти в себя они смогли лишь через 10 минут, после чего написали заявление в полицию.

«По данному факту проводится проверка, опрашиваются работники магазина, устанавливается личность злоумышленника», — цитирует представителя ведомства URA.RU.

В октябре 2017 года в Обнинске «интеллигентные цыгане» на улице продали мужчине несколько монет, сообщив ему, что это биткоины.