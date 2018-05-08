Красный флаг подняли в Орле в честь освобождения города от фашистов

В Орле в сквере Танкистов над одним из домов водрузили дубликат Красного флага. Он был поднят над городом 5 августа 1943 года, в день освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В торжественной церемонии принимали участие руководители региона, города, представители партий и общественных организаций, ветераны и простые жители города. После этого состоялся памятный митинг и возложение цветов к братской могиле и памятнику Героям-танкистам.

Как сообщает InfoOrel.ru, накануне в администрации Орла прошел торжественный прием ветеранов. В числе приглашенных были председатели областной и городской ветеранских организаций. Участники мероприятия делились своими воспоминаниями о годах Великой Отечественной войны. Перед ними выступили артисты ансамбля «Славица».

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в России, Латвии, Литве и Эстонии. Они получат по 10 тыс. рублей ко Дню Победы.