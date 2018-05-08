Пашиняна во второй раз официально выдвинули на пост премьера Армении

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян выдвинут во вторник, 8 мая, на пост премьер-министра страны, очередное голосование состоится сегодня в парламенте Армении.

Пашинян уже участвовал в выборах премьер-министра правительства Армении 1 мая, но не набрал необходимого количества голосов.

«Предлагаем избрать Никола Пашиняна председателем правительства Армении», — заявила член возглавляемого Пашиняном фракции «Елк» Лена Назарян, передает «РИА Новости». Накануне правящая партия Армении пообещала проголосовать за Пашиняна.

В настоящий момент обстановка возле здания парламента Армении спокойная, скоплений людей не наблюдается.

13 апреля в Армении начались акции протеста против избрания на пост главы правительства экс-президента Сержа Саргсяна. Через 10 дней он подал в отставку из-за сложившейся политической обстановки.