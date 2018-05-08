Летчика Ярошенко закрыли на месяц в карцере американской тюрьмы

Осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко посадили в карцер. Провести в одиночке ему предстоит 30 дней.

Это наказание за тюремную стычку — только вот напали на россиянина. В тюрьме заявили, что будто бы беспокоятся о безопасности летчика.

Родственники Ярошенко считают, что так получилось не случайно. Критическое состояние мужчины вызывает опасения у его жены Виктории. Она рассказала, что у ее супруга началась депрессия и в последнем разговоре он словно прощался с близкими.

Константина Ярошенко арестовали в Либерии в мае 2010 года. Летчик якобы готовился к контрабанде крупной партии кокаина в США.

Приговор — 20 лет тюрьмы.