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Назван топ-10 самых популярных автомобилей с правым рулем в России‍

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Фото: Global Look Press/Hitoshi Yamada
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» определили топ-10 самых популярных праворульных автомобилей в России.

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Всего в России по состоянию на 1 января 2018 года зафиксировано около 3,5 млн легковых транспортных средств с правым расположением руля. Самым популярным автомобилем стала Toyota Corolla, всего их насчитывается 326,4 тыс. экземпляров, пишет телеканал «Звезда».

На второй строке рейтинга оказалась Toyota Corona, которыми владеют 115,1 тыс. автомобилистов. Тройку лидеров замыкает Toyota Mark, которых в России насчитывается 104 тыс. автомобилей.

Также в десятку популярных машин с правым рулем вошли Toyota Carina, Toyota Caldina, Toyota Vitz, Toyota Camry, Toyota Vista, Toyota Sprinter и Honda Fit. Около 85% праворульных автомобилей зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири.

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