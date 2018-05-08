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Более 26 тыс. нелегалов прибыли в Канаду из США за год

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Фото: Global Look Press/Friso Gentsch
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Свыше 26 тыс. нелегальных мигрантов из США пересекли сухопутную границу с Канадой, начиная с апреля 2017 года. 

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По данным канцелярии министра общественной безопасности и гражданской защиты Канады Ральфа Гудейла, лишь 243 человека были депортированы по разным причинам, еще 200 нелегалов будут высланы в ближайшее время. Остальные находятся в лагерях временного размещения, передает ТАСС.

Большинство мигрантов — выходцы с Гаити и из Нигерии. После ужесточения иммиграционной политики президентом Дональдом Трампом США перестали считаться безопасной страной для беженцев, поэтому нелегалы теперь не могут быть депортированы из Канады без веских на то оснований.

Власти семи американских штатов ранее подали иск к администрации США с требованием признать незаконной программу защиты нелегальных иммигрантов от депортации.

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