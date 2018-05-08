В 2019 году россияне смогут переводить деньги по QR-коду через мессенджеры и социальные сети, рассказал «Известиям» источник, близкий к Центробанку.

По словам собеседника издания, для этого понадобится специальное приложение, разработкой которого занимается ассоциация «Финтех» при ЦБ. Приложение будет интегрировано в платформу быстрых платежей.

В нем нужно будет создать QR-код и привязать его к банковской карте. При переводе нужно будет зайти в приложение и нажать на созданный QR-код, после чего появится окно с выбором способа отправки денег.

Использование QR-кодов станет альтернативой переводам по номеру телефона. Также эксперты считают, что нововведение упростит работу пользователя с платформой быстрых платежей.

Подробнее — в материале «Известий»:

Россияне смогут переводить деньги через мессенджеры с помощью QR-кода