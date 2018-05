Меланья Трамп проинформирует детей о борьбе с трудностями

Супруга американского президента Дональда Трампа Меланья объявила о старте новой программы «Будь лучшим» (Be Best), которая направлена на информирование детей о борьбе с трудностями в современном мире, пишет The New York Daily News.

По словам первой леди США, тремя основными направлениями программы являются здоровый образ жизни, поведение в социальных сетях и опасность злоупотребления опиоидами.

«Все вместе мы должны прилагать усилия и дать детям то, что им нужно, чтобы оценить свое социальное и эмоциональное состояние», — отметила Трамп.

Она пообещала приложить все усилия, чтобы «быть лучшей в предоставлении поддержки программ здорового образа жизни и в обучении инструментам и навыкам эмоционального, социального и психологического благополучия».

Первые леди США традиционно принимают участие в развитии социальных программ по всей стране. Недавно скончавшаяся супруга Джорджа Буша-старшего Барбара запустила кампанию по борьбе с неграмотностью в американских штатах, а супруга Барака Обамы Мишель занималась борьбой с детским ожирением.