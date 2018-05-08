В Сан-Франциско прошла акция «Бессмертный полк»
В Сан-Франциско русские и американцы в одном строю, там прошла акция «Бессмертный полк». Сотни людей пронесли по городу портреты воевавших дедов и прадедов.
Участники марша возложили цветы к мемориалам, вспомнили военные песни. Люди благодарили тех, кто прошел ужасы войны, тех, кто подарил мир.
В третий раз «Бессмертный полк» масштабно шагал по Сиэтлу. Акция объединила людей всех возрастов, на праздник приходили целыми семьями.
Над колонной развевались флаги: Советского Союза, России и США.