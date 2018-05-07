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Правительство РФ может ввести налог на одноразовую посуду и мангалы

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Шашлыки на природе могут существенно подорожать. Правительство РФ планирует ввести налог на одноразовую посуду и мангалы. Цель — сохранить природу и навести порядок у водоемов и в лесопарковых зонах. Кроме того, налог поможет приучить россиян использовать многоразовую посуду. Пластик наносит непоправимый вред природе, даже если попадает на свалку. К экологическому сбору добавят и штрафы для тех, кто оставляет мусор после пикника. Налог на одноразовую посуду и мангалы обещают ввести с 2019 года.

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