История в датах: 12 мая

12 мая 1975 года на экраны вышел фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», поставленный по роману Михаила Шолохова. На фото: кадр из фильма
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12 мая день рождения отмечает олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева. На фото: Алина Кабаева во время Международного турнира по художественной гимнастике «Гран-при Москвы - 2017»
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Фото: ТАСС/Николай Галкин
12 мая 1999 года станция московского метро «Ленинские горы» переименована в «Воробьёвы горы». На фото: станция метро «Воробьёвы горы»
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Фото: ТАСС/Альберт Пушкарев
12 мая 2002 года на космодроме Байконур в результате обрушения крыши корпуса полностью уничтожен советский космический корабль «Буран». На фото: корабль многоразового использования «Буран» после первого полета в монтажно-испытательном корпусе космодрома, 1989 год
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