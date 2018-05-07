Оман упростил получение виз для граждан России

Оман упростил визовый режим для граждан России, Ирана и Китая. Об этом сообщает Times Of Oman со ссылкой на полицию султаната.

По данным издания, вышеперечисленные страны были включены в список стран, граждане которых могут воспользоваться туристической визой для въезда в Оман без местного спонсора. Осенью прошлого года власти Султаната Оман включили Россию в список стран, граждане которых могут оформить туристическую визу на месяц в международном аэропорту Маската в случае наличия действующей визы или вида на жительство США, Канады, Великобритании, Австралии или стран шенгенской зоны.

Процедура получения виз для граждан трех стран была упрощена с 7 мая текущего года, в связи с чем граждане России, Ирана и Китая могут получить визу сразу по прибытии в Оман.

Ранее генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер сообщил о задержках в оформлении виз россиянам. По его словам, очередь на получение виз «довольно большая» и всё появляющееся в графике свободное время отдается исключительно на обслуживание очереди.