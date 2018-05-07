Финляндия выступила за поддержание диалога с Россией

Финляндия считает важным поддерживать диалог с Россией и намерена продолжать эту практику, заявил финский премьер-министр Юха Сипиля.

По его словам, Финляндия «во всех ситуациях хотела поддерживать двусторонний диалог».

«Отношения ЕС и России были проблемными и остаются такими», — признал финский политик.

Однако, по его выражению, Хельсинки и Москва должны сохранять хорошие отношения «независимо от этих вызовов или скорее из-за них», цитирует ТАСС.

12 апреля власти Финляндии выдали разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2». Оно будет действовать в течение 50 лет.