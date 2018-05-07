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Принц Гарри и его невеста исполнят танец под песню Уитни Хьюстон

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Фото: TASS/Zuma/Rota
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Принц Гарри и его невеста Меган Маркл исполнят первый свадебный танец под хит Уитни Хьюстон I Wanna Dance With Somebody, сообщает The Mirror.

Отмечается, что весь плейлист получится «веселым и жизнеутверждающим». В него войдет также несколько других хитов 1980-х годов. Аккомпанировать молодоженам будет лично певец Элтон Джон, который ради них отменил два своих концерта.

Также официально было подтверждено, что отец Меган Маркл доведет ее до алтаря, а на свадебной церемонии почтят память принцессы Дианы, матери принца Гарри. 

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его невеста позвали 1,2 тыс. нетитулованных подданных королевства на свою свадьбу, но с собственной едой. Приглашенным британцам рекомендовали взять еду с собой заранее, так как ее «невозможно будет купить» на месте торжества.

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