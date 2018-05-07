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Эксперты отметили рост спроса на мотоциклы в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России за последний год вырос спрос на мотоциклы. В частности, в Ижевске спрос увеличился на 48,6%, в Красноярске и Иркутске — на 28,9% и 20,5% соответственно.

В целом по России на апрель 2018 года спрос на двухколесных коней увеличился на 3,8% по сравнению с прошлогодним апрелем, отмечает аналитическая служба портала Avito.

При анализе интереса покупателей к различным типам мототехники, выяснились еще более показательные цифры. Например, интерес к кастом-байкам в Ростове-на-Дону вырос в пять раз, и почти вдвое — в Нижнем Новгороде и Краснодаре. Чопперы стали вдвое популярнее в Краснодаре, спортбайки — в Ижевске.

Вместе с тем, Avito фиксирует падение цен на мототехнику. Общее снижение составило 12%, самыми дорогими остаются Петербург, Нижний Новгород и Новосибирск, а самое дешевое предложение — в Ульяновске, Барнауле и Воронеже. 

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