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Житель Пакистана установил мировой рекорд по разбиванию арбузов головой

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Фото: REUTERS/Fayaz Aziz
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Житель пакистанского города Карачи установил мировой рекорд по разбиванию спелых арбузов головой. Об этом пишет Daily Mail.

Рекорд 32-летнего Рашида Насима зафиксировали очевидцы и судьи. Пакистанец разбил лбом 51 арбуз. По данным издания, Рашид Насим увлекается боевыми искусствами, и его хобби помогло ему установить мировой рекорд. Чемпион признался, что для достижения результата предшествовали несколько месяцев изнурительных тренировок, сообщает телеканал «360».

Рекордсмен также отметил, что мировой рекорд ему удалось побить исключительно благодаря своим силам. Также он уточнил, что ни правительство, ни какие-либо другие спонсоры не помогали ему в тренировках, поэтому материальную сторону процесса он также брал на себя.

7 мая стало известно, что сахалинский силач Евгений Борозна установил мировой рекорд по сгибанию арматуры ртом

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