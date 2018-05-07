Прямой эфир

В Ставрополе после взрыва оцепили многоэтажку

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ставрополе правоохранительные органы оцепили многоэтажный жилой дом на улице Шпаковская, где днем 7 мая прогремел взрыв. Людей из здания эвакуировали.

Во дворе дома находятся более двух десятков полицейских, медики и кинологи, сообщает «Интерфакс».

Собеседник агентства, знакомый с ситуацией, рассказал, что, «по одной из версий, молодой человек взорвал гранату» и при этом сам получил тяжелые травмы.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва между 8 и 9 этажами многоквартирного дома погиб человек. Возгорания на месте инцидента не зафиксировано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Газовый баллон взорвался в жилом доме в Москве
Появилось видео взрыва газа в многоэтажке в Екатеринбурге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017