В Ставрополе после взрыва оцепили многоэтажку

В Ставрополе правоохранительные органы оцепили многоэтажный жилой дом на улице Шпаковская, где днем 7 мая прогремел взрыв. Людей из здания эвакуировали.

Во дворе дома находятся более двух десятков полицейских, медики и кинологи, сообщает «Интерфакс».

Собеседник агентства, знакомый с ситуацией, рассказал, что, «по одной из версий, молодой человек взорвал гранату» и при этом сам получил тяжелые травмы.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва между 8 и 9 этажами многоквартирного дома погиб человек. Возгорания на месте инцидента не зафиксировано.