Армен Джигарханян выписался из больницы

Актера Армена Джигарханяна выписали из больницы под наблюдение врача.

Артиста госпитализировали с инфарктом 26 апреля. Спустя некоторое время он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако эти данные опроверг друг артиста Артур Согомонян.

Когда самочувствие актера улучшилось, его перевели в специализированную клинику в отделение неврологии, указывает телеканал РЕН ТВ.

Джигарханян — советский, армянский и российский актер театра и кино, театральный режиссер. Широко известен зрителям по ролям в фильмах «Ширли-мырли», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Место встречи изменить нельзя».