Самолет Lufthansa экстренно сел в Берлине

Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в берлинском аэропорту Тегель. Об этом сообщает сайт газеты Berliner Morgenpost со ссылкой на представителя аэропорта.

Инцидент произошел 7 мая. Самолет со 158 пассажирами на борту выполнял рейс LH 2462 из Мюнхена в Хельсинки и совершил внеплановую посадку в аэропорту Берлина в 10:00 по местному времени. Причиной экстренной посадки послужил отказ одного из двигателей лайнера, сообщает телеканал «360».

На месте самолет ожидали экстренные службы, однако их помощь не понадобилась. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время самолет проходит проверку и ремонт.

В 2017 году авиакомпания Lufthansa вошла в топ-10 лучших авиакомпаний мира по версии британского консалтингового агентства Skytrax, заняв седьмую позицию в списке.

5 мая экстренную посадку совершил французский легкомоторный самолет 1930-х годов. Приземлился он на пляже британского города Сидмут (графство Девон) из-за отказавшего двигателя.