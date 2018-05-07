Прямой эфир

Самолет Lufthansa экстренно сел в Берлине

0
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в берлинском аэропорту Тегель. Об этом сообщает сайт газеты Berliner Morgenpost со ссылкой на представителя аэропорта.

Инцидент произошел 7 мая. Самолет со 158 пассажирами на борту выполнял рейс LH 2462 из Мюнхена в Хельсинки и совершил внеплановую посадку в аэропорту Берлина в 10:00 по местному времени. Причиной экстренной посадки послужил отказ одного из двигателей лайнера, сообщает телеканал «360».

На месте самолет ожидали экстренные службы, однако их помощь не понадобилась. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время самолет проходит проверку и ремонт.

В 2017 году авиакомпания Lufthansa вошла в топ-10 лучших авиакомпаний мира по версии британского консалтингового агентства Skytrax, заняв седьмую позицию в списке. 

5 мая экстренную посадку совершил французский легкомоторный самолет 1930-х годов. Приземлился он на пляже британского города Сидмут (графство Девон) из-за отказавшего двигателя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за курившего пассажира
Самолет совершил экстренную посадку в Италии из-за разгерметизации салона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017