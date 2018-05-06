Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за курившего пассажира

Пассажирский самолет, совершавший рейс Улан-Удэ – Москва, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за курившего на борту пассажира.

В отношении нарушителя полицейские составили административный протокол, сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.

По данным правоохранителей, на борту самолета сработали датчики противопожарной сигнализации, после чего экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту по пути следования.

После вынужденной посадки в аэропорту Екатеринбурга к самолету прибыл наряд сотрудников транспортной полиции. Было установлено, что 26-летний пассажир из Улан-Удэ курил в туалетной комнате во время полета.

30 апреля самолет, направлявшийся из Москвы в армянский город Гюмри, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за пассажира, курившего на борту.