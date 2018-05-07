Прямой эфир

Легендарный ретропоезд приедет в Хабаровск на майские праздники

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ретропоезда серии Л «Победа» под паровозной тягой пройдут по Хабаровску и Владивостоку в рамках празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги».

8 мая на территории Хабаровска и Владивостока состоятся праздничные мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне. К местам их проведения гостей праздника, ветеранов-железнодорожников, воевавших на фронтах Великой Отечественной и работавших в тылу, доставят ретропоезда «Победа», сообщает ИА AmurMedia.

Поезда будут стилизованы под военную эпоху. В Хабаровске поезд выставят в 9:30 на перроне вокзала Хабаровск-1. Отправление назначено на 10:00, а прибыть к пункту назначения на станцию Хабаровск-2 он должен в 10:30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Псков вошел в топ-5 популярных у туристов городов в День Победы
Тысяча ветеранов проедут на ретроавтомобилях по Петербургу 9 Мая

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017