Легендарный ретропоезд приедет в Хабаровск на майские праздники

Ретропоезда серии Л «Победа» под паровозной тягой пройдут по Хабаровску и Владивостоку в рамках празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги».

8 мая на территории Хабаровска и Владивостока состоятся праздничные мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне. К местам их проведения гостей праздника, ветеранов-железнодорожников, воевавших на фронтах Великой Отечественной и работавших в тылу, доставят ретропоезда «Победа», сообщает ИА AmurMedia.

Поезда будут стилизованы под военную эпоху. В Хабаровске поезд выставят в 9:30 на перроне вокзала Хабаровск-1. Отправление назначено на 10:00, а прибыть к пункту назначения на станцию Хабаровск-2 он должен в 10:30.