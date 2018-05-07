Шесть человек пострадали в ходе беспорядков в лагере беженцев в Греции

Не менее шести человек пострадали во время беспорядков в лагере для беженцев в Греции. Инцидент произошел рядом с городом Салоники в ночь на 7 мая.

По словам очевидцев, поводом послужили домогательства со стороны группы алжирцев в отношении сирийских женщин. В столкновениях, которые охватили лагерь, участвовали около 250 человек, четверо из них задержаны, сообщает Tampabay.

В конце апреля в городе Митилини на греческом острове Лесбос произошли столкновения мигрантов и полиции. Иностранцы устроили акцию на главной площади, требуя улучшения условий жизни, также их транспортировки на материк в страны Евросоюза.

Согласно докладу Международной организации по миграции, в 2017 году более 171 тыс. мигрантов и беженцев пересекли Средиземное море в поисках убежища в Европе. Больше всего людей прибыло в Италию — 119,3 тыс. человек, в Грецию — 29,6 тыс. и в Испанию — 21,6 тыс.