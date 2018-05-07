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Чиновник в Томске осужден на год условно за разглашение гостайны

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Томский областной суд приговорил служащего местного госучреждения к году лишения свободы условно за разглашение секретной информации, сообщили в региональном управлении ФСБ.

«Госслужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК РФ (разглашение гостайны)», — заявили в ведомстве.

В январе мужчина передал секретные сведения гражданам, не имеющим допуска. Признаков «государственной измены» и «шпионажа» в действиях чиновника не выявлено. В суде обвиняемый полностью признал свою вину, передает «РИА Новости».

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