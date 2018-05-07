На Виргинских островах задумались о выходе из Великобритании
Лучше уж без королевы, чем совсем без денег — власти Виргинских островов задумались о выходе из состава Британии. Поводом стало очередное заявление премьера Терезы Мэй.
Она требует у заморских территорий открыть данные о бизнесе, якобы это позволит эффективнее бороться с отмыванием денег.
На Виргинских островах считают это прямым вмешательством в конституцию. Губернатор территории обвиняет
королевство в отсутствии доверия. Дело, конечно, не в доверии — 2/3 бюджета Виргинских островов
приносят финансовые услуги. На территории нет налога на прибыль, НДФЛ и ещё ряда сборов.
Райские острова — известнейшая офшорная зона. Но бизнесу наступит конец, как только исчезнет коммерческая тайна.
Пока всё ограничивается упрёками между метрополией и колонией.
Власти другой заморской территории — Каймановых островов — хотят идти в суд.