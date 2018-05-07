Украина отказалась от оплаты поездок спортсменов на соревнования в РФ

Украина отказывается от финансирования поездок атлетов на соревнования в Российскую Федерацию. Об этом сообщил на странице в соцсети Facebook глава министерства молодежи и спорта Игорь Жданов.

Украинский чиновник заявил, что власти страны не могут запретить посещать спортсменам разные государства, но у министерства есть «суверенное право» не финансировать поездки на международные соревнования.

«Еще раз подчеркиваю: министерством не будет потрачено ни гривны средств налогоплательщиков на поездки спортсменов в Россию», — написал министр, добавив, что никаких выплат за победы на подобных соревнованиях государство не будет проводить.

Кроме того, по словам Жданова, спортсмены, тренеры или фанаты, посетившие Крым, будут останавливаться украинскими пограничниками. «Неважно, это граждане Австрии, Великобритании, России, Испании или других стран», — указал он.

В конце апреля министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш назвал проблемой общества поездки украинцев на отдых в Крым.

Полуостров Крым вновь вошел в состав России в 2014 году. После февральского госпереворота на Украине власти Крыма приняли решение провести референдум, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Киев по-прежнему считает полуостров украинским и вводит санкции против всех, кто въезжает в регион не через ее контрольно-пропускные пункты.