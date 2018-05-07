Открытие конкурса «Евровидение» прошло в Лиссабоне

Торжественное открытие 63-го международного песенного конкурса «Евровидение» состоялось в Лиссабоне. Возле Музея искусства, архитектуры и технологии португальской столицы 43 участника прошли по голубой ковровой дорожке — океан был выбран главной темой конкурса этого года.

На церемонии открытия присутствовали президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза и министр культуры Луис Фелипе Кастро Мендес.

«Мы можем провести любое мероприятие. В этот раз, я уверен, это будет успех, как и всегда в Португалии», — приводит слова ди Созы агентство ТАСС.

Песенный конкурс проводится в Португалии впервые. Лиссабон получил это право благодаря победе Сальвадора Собрала в Киеве в 2017 году. Тогда же должна была выступать и конкурсантка от России Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning, однако служба безопасности Украины запретила ей въезд из-за выступлений в Крыму.

О том, что певица будет представлять Россию и в этом году, стало известно 11 марта. Самойлова выступит с композицией I Won't Вreak, которую написали Нэтта Нимроди, Арье Бурштейн и Леонид Гуткин. Постановщиком конкурсного номера стал Алексей Голубев. 30 апреля певица отправилась в Португалию в составе российской делегации.

Первый и второй полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, а финал зрители увидят 12 мая. Самойлова выступит во втором полуфинале под №6.

Фаворитом конкурса букмекеры называют представительницу Израиля Нетту Барзилай (Netta), которая исполнит песню Toy.

По словам Юрия Аксюты, российская делегация не ставит себе задачу победить на международном песенном конкурсе. Гораздо важнее, по его словам, «рассказать о себе, о русских, спеть то, что нас волнует». Продюсер пожелал Самойловой «выступить хорошо, ярко и интересно», а также получить «максимальное наслаждение от нахождения на этой сцене».

Правила голосования национальных членов жюри «Евровидения» в этом году снова изменены.