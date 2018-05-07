Посол США в России примет участие в ПМЭФ

Посол США в России Джон Хантсман примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в понедельник, 7 мая, сообщило «РИА Новости».

«У нас довольно традиционная программа на форуме, и главное мероприятие, которое мы организуем, — это деловой круглый стол «Россия–США». Сегодня уже становится понятной группа выступающих, в том числе свое участие подтвердил посол США», — заявил президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.

Он добавил, что посол выступит с приветственным словом, что произойдет впервые за историю форума.

Кроме того, по словам Родзянко, Хантсман отправил американским компаниям письма, в которых поощряет участие в мероприятии.

24 мая в Санкт-Петербурге стартует Международный экономический форум, на котором рассмотрят вопросы глобальных рисков и ответы на них. Одна из тем форума будет посвящена взаимодействию государства и бизнеса при стихийных бедствиях. Участники ПФЭМ-2018 также изучат вопрос повышения объема гумпомощи в мире. Сегодня ее финансирование оценивается в $10 млрд.

20 апреля стало известно, что в рамках программы состоится деловой завтрак компании Nord Stream 2, разработчика проекта «Северный поток – 2», «Энергия для Европы: надежное партнерство».