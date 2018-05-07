Актер и режиссер Юрий Томошевский трагически погиб в Германии
Актер и театральный режиссер Юрий Томошевский погиб в результате несчастного случая в Германии. Об этом сообщила помощница художника Михаила Шемякина Софья Козич.
«Он был на гастролях в Германии. Что-то случилось: то ли споткнулся, то ли упал. Несчастный случай. Ничего не предвещало», — приводит ее слова телеканала «78».
Скончался 62-летний режиссер 5 мая.
Томошевский был одним из основателей театра «Приют комедианта» и «Романтического театра», являлся главным режиссером Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества.
«Это невосполнимая потеря для всех нас. Приносим самые искренние соболезнования семье, близким и коллегам Юрия Томошевского. Светлая память!» — говорится в сообщении Центра Михаила Шемякина.
В Центре Михаила Шемякина Томошевский и его «Романтический театр» поставили спектакль «Опасные гастроли Высоцкого и Шемякина в веселом городе Париже», который всегда проходил с большим аншлагом.
Томошевский родился в 1956 году в Пятигорске, позже переехал в Москву, где окончил Государственный институт театрального искусства им. Луначарского.
С 1978 по 1993 год играл в Большом драматическом театре им. Горького (ныне БДТ им.Товстоногова).
Снялся в нескольких сериалах и фильмах, среди которых комедия Юрия Мамина «Горько!»
Является лауреатом премии «Люди нашего города» в номинации «Режиссёр года» (1999) и лауреатом Царскосельской художественной премии (2001).
У режиссера было четверо детей.