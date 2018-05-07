Актер и режиссер Юрий Томошевский трагически погиб в Германии

Актер и театральный режиссер Юрий Томошевский погиб в результате несчастного случая в Германии. Об этом сообщила помощница художника Михаила Шемякина Софья Козич.

«Он был на гастролях в Германии. Что-то случилось: то ли споткнулся, то ли упал. Несчастный случай. Ничего не предвещало», — приводит ее слова телеканала «78».

Скончался 62-летний режиссер 5 мая.

Томошевский был одним из основателей театра «Приют комедианта» и «Романтического театра», являлся главным режиссером Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества.

«Это невосполнимая потеря для всех нас. Приносим самые искренние соболезнования семье, близким и коллегам Юрия Томошевского. Светлая память!» — говорится в сообщении Центра Михаила Шемякина.

В Центре Михаила Шемякина Томошевский и его «Романтический театр» поставили спектакль «Опасные гастроли Высоцкого и Шемякина в веселом городе Париже», который всегда проходил с большим аншлагом.

Томошевский родился в 1956 году в Пятигорске, позже переехал в Москву, где окончил Государственный институт театрального искусства им. Луначарского.

С 1978 по 1993 год играл в Большом драматическом театре им. Горького (ныне БДТ им.Товстоногова).

Снялся в нескольких сериалах и фильмах, среди которых комедия Юрия Мамина «Горько!»

Является лауреатом премии «Люди нашего города» в номинации «Режиссёр года» (1999) и лауреатом Царскосельской художественной премии (2001).

У режиссера было четверо детей.