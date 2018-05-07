Землетрясение магнитудой 4,0 произошло возле Петропавловска-Камчатского

В Авачинском заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0. Об этом рассказали в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

«Его [землетрясения] эпицентр находился на глубине 96,2 км в 90 км восточнее Петропавловска-Камчатского», — цитирует «Интерфакс» сообщение.

При этом в МЧС отметили, что никаких разрушений и пострадавших в крае не было и угрозы цунами тоже нет.

2 мая вулкан Ключевской на Камчатке выбросил парогазовый столб с примесью пепла.

Сообщается, что в прошлую среду днем на вулкане был зафиксирован выброс с примесью пепла высотой около 5 км над уровнем моря. Отмечается, что выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зарегистрировано.