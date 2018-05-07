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Более 20 домов уничтожено извержением вулкана на Гавайях

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Фото: REUTERS/USGS
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Более 20 домов уничтожено лавой извергающегося вулкана Килауэа на Гавайях. Об этом сообщает Associated Press cо ссылкой на местные власти.

Ранее в ночь на 6 мая вулкан уничтожил пять домов. Более 1,7 тыс. человек были эвакуированы. Власти разрешают жителям вернуться в опасные районы, чтобы забрать домашних животных, медикаменты и вещи первой необходимости. Детям допуск в сейсмоактивную зону запрещен.

Специалисты отмечают, что из-за выбросов пара и газа в атмосфере зафиксировано повышенное содержание диоксида серы.

Извержение вулкана Килауэа, сопровождаемое землетрясениями магнитудой до 6,9, началось 3 мая.

Килауэа считается самым активным гавайским вулканом. Последнее извержение началось в 1983 году, и считается, что оно продолжается до сих пор.

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