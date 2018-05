Более 20 домов уничтожено извержением вулкана на Гавайях

Более 20 домов уничтожено лавой извергающегося вулкана Килауэа на Гавайях. Об этом сообщает Associated Press cо ссылкой на местные власти.

Ранее в ночь на 6 мая вулкан уничтожил пять домов. Более 1,7 тыс. человек были эвакуированы. Власти разрешают жителям вернуться в опасные районы, чтобы забрать домашних животных, медикаменты и вещи первой необходимости. Детям допуск в сейсмоактивную зону запрещен.

Специалисты отмечают, что из-за выбросов пара и газа в атмосфере зафиксировано повышенное содержание диоксида серы.

Извержение вулкана Килауэа, сопровождаемое землетрясениями магнитудой до 6,9, началось 3 мая.

Incredible footage shows the lava flow during this morning's fissure eruption on the east side of Hawaii's Big Island. More than 1,800 residents have been evacuated from their homes. https://t.co/c4jmm3rMcv pic.twitter.com/aMEtfEHnmF