Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Японии

В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны.

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Ивате, а очаг залегал на глубине 100 км. Также сейсмособытие ощущалось в префектурах Аомори и Мияги.

О пострадавших и разрушениях не сообщается, угрозы цунами объявлено не было.

Последний раз о землетрясении в Японии сообщалось 24 апреля. Тогда эпицентр подземных толчков магнитудой 5,3 находился в префектуре Хоккайдо.