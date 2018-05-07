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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Японии

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Фото: TASS/Zuma/Sholaita Iriawan
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В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны.

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Ивате, а очаг залегал на глубине 100 км. Также сейсмособытие ощущалось в префектурах Аомори и Мияги.

О пострадавших и разрушениях не сообщается, угрозы цунами объявлено не было.

Последний раз о землетрясении в Японии сообщалось 24 апреля. Тогда эпицентр подземных толчков магнитудой 5,3 находился в префектуре Хоккайдо.

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