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ФТС создаст стоп-лист владельцев сомнительных фирм

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Федеральная таможенная служба (ФТС) будет вносить в стоп-лист владельцев фирм, проводивших сомнительные финансовые операции через границу РФ. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.

Данные о таких фирмах направляются в налоговую инспекцию и уполномоченные банки, а новая компания от тех же учредителей сразу попадет в область риска. Такая мера в будущем должна стимулировать работать прозрачно, а значит, повысит собираемость налогов.

Анализ деятельности компаний фиксирует факты совершения сомнительных операций, наличие задолженности или отсутствие фирмы по указанному при госрегистрации адресу. Всё это поможет бороться с созданием фирм-однодневок и незаконным выводом капитала за рубеж.

На основании данных ФТС физлицам могут отказать в госрегистрации новых компаний, фирмы-однодневки исключат из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), а банки получат право расторжения договора на ведение счета и отказа в проведении валютных операций.

В 2016–2017 годах налоговые органы проверили более тысячи лиц, отнесенных таможней к высокому уровню риска. Из ЕГРЮЛ были исключены 350 из них, а информация о 250 компаниях была передана в уполномоченные банки. Это позволило предотвратить вывод за рубеж более $3,7 млрд. Теперь информация будет поступать в стоп-лист автоматически, что позволит отслеживать появление компаний с теми же юрлицами и оперативно реагировать на это.

По мнению экспертов, такие меры могут оказать психологическое давление на бизнесменов. Чтобы избежать этого, для «белого» бизнеса необходимы стимулирующие меры.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ФТС создаст реестр сомнительных бизнесменов

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