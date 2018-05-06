Польские полицейские разогнали шествие националистов в Катовице

Шествие националистов в польском Катовице пресекли полицейские в воскресенье, 6 мая. В городе произошли стычки и столкновения демонстрантов и правоохранителей, передает «РИА Новости».

Сначала полицейские в устной форме потребовали прекратить шествие, но молодежь отказалась. Представители организаций «Всепольская молодежь» и «Национальное движение» заявили, что их демонстрация является законной. В ходе пресечения акции правоохранители разграничили националистов и их оппонентов.

Зимой стало известно, что в Польше запретят пропаганду идеологии украинских националистов.