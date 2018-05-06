Сборная России стала чемпионом Европы по борьбе

Сборная России заняла первое место в командном зачете на чемпионате Европы по борьбе в Каспийске. В копилке нашей команды 12 золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали.

Обладателями золота в вольной борьбе стали пять мужчин: Гаджимурад Рашидов, Магомед Курбаналиев, Ахмед Гаджимагомедов, Абдулрашид Садулаев и Владислав Байцаев. Серебро взяли Заур Угуев и Ильяс Бекбулатов.

В греко-римской борьбе награды высшей пробы достались Сергею Емелину, Артему Суркову, Адаму Кураку и Роману Власову. Серебро — Бекхану Оздоеву и Виталию Щуру, бронза — Зауру Кабалоеву.

В женской борьбе золото завоевали Стальвира Оршуш и Анастасия Братчикова, серебро — Ирина Ологонова, Инна Тражукова, Екатерина Букина, бронзу — Милана Дадашева, Мария Гурова, Светлана Липатова.

Второе место заняла команда Турции (пять золотых, восемь бронзовых медалей), третье — сборная Азербайджана (четыре золотые, пять серебряных и девять бронзовых наград), указывает «РИА Новости».