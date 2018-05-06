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Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В результате ДТП с участием грузовика в Подмосковье пострадали четыре человека. Об этом в воскресенье, 6 мая, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

По данным ведомства, в 13:50 в районе 1-го км Красноармейского шоссе столкнулись легковой автомобиль Hyundai и грузовик. Среди пострадавших двое детей. Причина ДТП сейчас устанавливается.

В ночь на воскресенье в ДТП на востоке Москвы погиб один человек, еще трое пострадали. В районе дома № 3 по Солдатской улице произошло столкновение двух легковых автомобилей, которые затем сбили пешеходов.

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