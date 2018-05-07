Кайл Хайнс восстановится к «Финалу четырех»

31-летний центровой ЦСКА Кайл Хайнс успеет восстановиться к «Финалу четырех» Евролиги, который пройдет с 18 по 20 мая в Белграде. Напомним, что американец получил травму мышцы правой голени во время матча заключительного тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» (5 апреля). С тех пор он не появлялся на площадке и пропустил серию плей-офф с «Химками». Однако к решающим играм самого престижного европейского турнира Хайнс будет готов.

Об этом трехкратный чемпион Евролиги сообщил корреспонденту «Известий» после матча Единой лиги ВТБ ЦСКА - «Зенит».

— Обещаю, что сыграю в «Финале четырех», — отметил Кайл Хайнс, — Я чувствую себя гораздо лучше и совсем скоро приступлю к полноценным тренировкам.

Кайл Хайнс перешел в ЦСКА в 2013 году из греческого «Олимпиакоса» и помог армейцам выиграть Евролигу и четырежды Единую лигу ВТБ. В прошлом сезоне американец был признан лучшим обороняющимся игроком Евролиги.

В нынешнем сезоне Хайнс принял участие в 29 матчах Евролиги, набирая в среднем за игру 8,2 очка, 4,2 подбора и 1,2 передачи. По мнению экспертов, не самая убедительная игра ЦСКА в серии с «Химками», в первую очередь, была связана с отсутствием основного центрового.

Также практически всю серию с «Химками» пропустил защитник армейцев Нандо Де Коло. В первом матче с подмосковным клубом француз получил повреждение бедра. Его участие в «Финале четырех» под вопросом.

— Участие Хайнса и Де Коло заметно повысит шансы ЦСКА на итоговый успех в «Финале четырех», — рассказал «Известиям» чемпион Европы, экс-тренер сборной России Борис Соколовский. — Это игроки стартовой пятерки, они являются чуть ли не ключевыми элементами в построениях Димитриса Итудиса. Де Коло - самая важная опция в атаке, Хайнс - очень полезен в защите. В серии с «Химками» армейцы смогли заменить своих лидеров, но в «Финале четырех» без них будет очень непросто.

Добавим, что в нынешнем розыгрыше Евролиги Нандо Де Коло набирает 16,9 очка, 2,3 подбора, 3,9 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру.

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