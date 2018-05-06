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Останки найденных в ходе «Вахты памяти» воинов захоронили под Новгородом

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Церемония захоронения останков более 400 воинов, найденных в ходе «Вахты памяти», состоялась в воскресенье, 6 мая, в Новгородской области. Мероприятие прошло на мемориале «Ясная поляна» в Парфинском районе.

«Нам удалось найти членов семьи некоторых погибших, сегодня на церемонию приехали родственники из Севастополя», — приводит ТАСС слова начальника штаба экспедиции «Долина» Елены Пахомовой.

По ее словам, за две недели работ в Парфинском районе поисковики эксгумировали останки более 250 советских бойцов и командиров. Были найдены девять личных медальонов, подписные ложки и котелки. Сообщается, что два личных знака из девяти удалось прочитать и установить имена владельцев.

Мемориал «Ясная поляна» является одним из самых крупных в Новгородской области воинских захоронений. Там упокоено около 30 тыс. советских солдат и офицеров.

В России 3 мая стартовал совместный федеральный проект Росгвардии и телеканала РЕН ТВ — автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы». Семь автоколонн с 3 по 6 мая проедут по семи округам России, посетят более 100 населенных пунктов. Участники почтут память погибших в местах главных сражений ВОВ. Встретятся с ветеранами и запишут их воспоминания о сражениях.

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