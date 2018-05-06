СМИ сообщили о «кислотной» атаке в Лондоне
Трое мужчин получили ранения в результате нападения с кислотой на востоке Лондона. Об этом пишет издание The Sun.
По информации журналистов, инцидент произошел утром 6 мая на Хайленд-стрит.
Пострадавшие — 17, 22 и 27 лет — были госпитализированы.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
В сентябре 2017 года полиция Лондона задержала злоумышленника, который распылил в одном из торговых центров города ядовитое вещество. В результате инцидента пострадали шесть человек. По подозрению в причинении тяжкого телесного вреда задержан 15-летний подросток.