СМИ сообщили о «кислотной» атаке в Лондоне

Трое мужчин получили ранения в результате нападения с кислотой на востоке Лондона. Об этом пишет издание The Sun.

По информации журналистов, инцидент произошел утром 6 мая на Хайленд-стрит.

Пострадавшие — 17, 22 и 27 лет — были госпитализированы.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

В сентябре 2017 года полиция Лондона задержала злоумышленника, который распылил в одном из торговых центров города ядовитое вещество. В результате инцидента пострадали шесть человек. По подозрению в причинении тяжкого телесного вреда задержан 15-летний подросток.