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СМИ сообщили о «кислотной» атаке в Лондоне

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Фото: Global Look Press/Pete Maclaine
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Трое мужчин получили ранения в результате нападения с кислотой на востоке Лондона. Об этом пишет издание The Sun

По информации журналистов, инцидент произошел утром 6 мая на Хайленд-стрит. 

Пострадавшие — 17, 22 и 27 лет — были госпитализированы. 

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. 

В сентябре 2017 года полиция Лондона задержала злоумышленника, который распылил в одном из торговых центров города ядовитое вещество. В результате инцидента пострадали шесть человек. По подозрению в причинении тяжкого телесного вреда задержан 15-летний подросток. 

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